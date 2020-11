Melania Trump reclama "unas elecciones justas y con total transparencia"

La todavia primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se ha alineado con las tesis de su marido, Donald Trump, al reclamar unas "elecciones justas" y dotadas de "total transparencia". En su cuenta de Twitter, Melania ha cuestionado así la legitimidad de Joe Biden como presidente electo y ha puesto en duda la legalidad de los resultados.

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.