El Memorial de Auschwitz insta a Amazon a retirar libros de propaganda nazi para niños

El Memorial de Auschwitz ha instado al propietario de Amazon, Jeff Bezos, a retirar de la venta de su plataforma libros antisemitas para niños que datan de la Alemania nazi.

Entre estos, el memorial cita obras de Julius Streicher, miembro del partido nazi, y que publicó en 1938 un texto antisemita para niños del escritor Ernst Hiemer titulado 'Las setas venenosas' ('Der Giftpilz'), en el que se dice que de igual manera que es difícil distinguir una seta venenosa de una comestible, es complicado identificar a los judíos. Asimismo, el libro busca "advertir" a los menores de los peligros que supuestamente representan los judíos y llega incluso a sostener que "abusan de niños y niñas". Este libro se encuentra disponible en la versión original en alemán, así como en inglés, francés y castellano.

"La propaganda nazi odiosa y virulentamente antisemita se vende no solo en @AmazonUK. Libros de autores como Julius Streicher se pueden encontrar también en @amazon y @Amazon DE", tuiteó este viernes la entidad en recuerdo del Holocausto en referencia a Amazon Reino Unido, Amazon y Amazon Alemania. "Estos libros deben ser retirados inmediatamente", añadió dirigiendo el mensaje directamente a Bezos.

Hateful, virulently antisemitic Nazi propaganda is available for sale not only on @AmazonUK. Books by authors like Julius Streicher can be found also on @amazon & @AmazonDE.



