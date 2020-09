Al menos 6 muertos y 5 heridos en un ataque talibán a una base policial afgana

Al menos seis personas han muerto y cinco resultaron heridas este martes en un ataque talibán a una base policial en la provincia de Paktia, en el sureste de Afganistán, informaron fuentes oficiales.

El ataque comenzó hacia las 05.30 hora local (1.00 GMT) cuando un combatiente suicida detonó un vehículo cargado de explosivos contra la base de la unidad policial de Protección Pública de Gardez, capital de Paktia.

"En este ataque, tres policías de la unidad atacada fallecieron y otros cinco resultaron heridos", dijo la oficina del gobernador provincial en un comunicado.

Un oficial de seguridad, que pidió el anonimato, precisó a Efe que "dos asaltantes murieron en un contraataque de las fuerzas de seguridad tras un tiroteo de unos diez minutos", elevando el total de insurgentes muertos a tres.

#Taliban attacked an operative battalion in Gardez, the capital of Paktia province which followed by complex attack.



The photos show huge destruction, but still there is no confirmed number of casualties. #AFG pic.twitter.com/ya5UYGxHaG