México lo niega pero Trump dice que el acuerdo incluye elementos desconocidos

El presidente de los EEUU, Donald Trump, insistió en que el acuerdo alcanzado con México incluye elementos que aún no se han anunciado, algo que el Gobierno mexicano niega tajantemente, pero el mandatario aseguró que muy pronto tendrán que reconocerlo.

"Tenemos un acuerdo sobre algo que anunciaremos muy pronto. Está todo hecho. Está todo hecho debido a los aranceles y la relación con México", manifestó Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca y sin especificar a qué se refería.

Frente a ello, el ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró que "no hay ningún acuerdo de ninguna especie que no se haya dado a conocer" y que todo lo que se pactó a nivel migratorio y comercial fue divulgado. Preguntado sobre esas declaraciones del canciller mexicano, Trump dijo sin dar detalles: "No creo que lo vayan a negar mucho más tiempo, está todo hecho".

El fantasma de los aranceles

En otros dos mensajes en Twitter, el mandatario aseguró que México se ha comprometido a hacer más de lo que se hizo público el viernes pasado cuando se anunció el acuerdo. "Hemos firmado y documentado completamente otra parte muy importante del acuerdo sobre Inmigración y Seguridad con México, un (acuerdo) que EEUU ha estado intentando pedir durante muchos años. Será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará un voto del Legislativo en México!", subrayó Trump.

"No anticipamos -continuó- un problema con el voto, pero si por alguna razón la aprobación no llega, los aranceles se restablecerán". De esa forma, el mandatario defendió el pacto migratorio con México, por el que él accedió a suspender los aranceles que planeaba imponer a todas las importaciones mexicanas, después de que el diario The New York Times afirmó que algunos puntos se acordaron hace meses.

Una buena negociación

El pacto, fruto de una semana de intensas negociaciones en Washington, obliga a México a incrementar la presencia policial en su frontera con Guatemala e incluye un acuerdo para que los EEUU expanda un programa destinado a devolver a México a los solicitantes de asilo que llegan a su frontera. En una rueda de prensa, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, defendió el acuerdo y consideró que las negociaciones fueron un ejemplo de "diplomacia en su máxima expresión".

"He visto los artículos que dicen que esas incontables horas no valieron para nada, que fueron una pérdida de tiempo. Puedo deciros que el equipo aquí en el Departamento de Estado cree que se logró un importante conjunto de acuerdos sobre los que seguiremos trabajando", afirmó. Pompeo aseguró que el alcance de los compromisos a los que México accedió en el pacto son "muy diferentes" de iniciativas previas y "no habrían ocurrido" sin la amenaza de aranceles de Trump.