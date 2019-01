Un migrante hondureño de 23 años muere arrollado por tren en México

Un migrante hondureño de 23 años murió en México al ser arrollado por el tren conocido como "La Bestia", en su intento por abordarlo cuando se encontraba en marcha, informó el domingo una fuente oficial en Tegucigalpa.

La Casa Presidencial de Honduras indicó en un comunicado que el hondureño Josué Arcángel Quintanilla falleció tras permanecer "varias semanas" hospitalizado en la ciudad mexicana de Saltillo por las "múltiples lesiones" que sufrió al ser arrollado por el tren.

El joven era uno de los miles de migrantes de la primera caravana que salió de Honduras el 13 de octubre, aduciendo la falta de trabajo e inseguridad en su país, con la intención de llegar a Estados Unidos.

Al ver las pocas posibilidades que tenía para entrar en Estados Unidos, Quintanilla decidió separarse del grupo e intentar cruzar la frontera en La Bestia, la red de trenes de carga que miles de migrantes utilizan como modo de transporte para atravesar México.

Con este joven suman once los migrantes hondureños muertos desde que salió la primera caravana, tres de ellos en octubre.

Nora Amelia Tabora, madre de Quintanilla, pidió a las hondureñas que "no permitan que sus hijos se aparten de ellas, porque no están seguras de que ellos puedan regresar", según el comunicado de la Presidencia.

"El demonio les da el mal pensamiento a las personas para que dejen el país botado. Ahí dicen que viene otra caravana, yo no estoy de acuerdo con eso", subrayó Tabora, quien tras el accidente de su hijo viajó a Saltillo con una visa humanitaria gestionada por la Cancillería hondureña.

La mujer relató los tristes días que pasó en el hospital cuidando a su hijo, quien no podía hablar, pese a estar consciente, y recordó que el joven le expresaba a través de señas con las manos su deseo de volver a Honduras.

Tabora instó a sus compatriotas a que "no se vengan de su tierra. Allá uno sea como sea come, nadie se muere de hambre (...), como pobre siempre uno vive en el país. Para mí, que no se vengan".

Aseguró que los hondureños que emigran de manera irregular "aguantan hambre, frío y (llegan) a sufrir. Los golpean, los matan los trenes; si se vinieran legalmente con su visa, ahí no les pasaría nada, pero caminando es un riesgo".

Las autoridades hondureñas realizan los trámites para repatriar a Honduras el cuerpo de Josué Arcángel.

Según cifras oficiales, un total de 7.270 hondureños que decidieron no seguir en la caravana que salió el 13 de octubre hacia EE.UU. han regresaron a su país de manera voluntaria a través del plan "Retorno Seguro" que impulsan Honduras, México y Guatemala.