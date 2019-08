Migrantes del 'Open Arms' intentan llegar a Lampedusa a nado

Cuatro migrantes se han lanzado este domingo por la borda del barco 'Open Arms' con la intención de llegar a la isla italiana de Lampedusa, donde el buque está fondeado esperando permiso del Gobierno de Italia para desembarcar.

Avisamos hace días, la desesperación tiene límites. Se lanzan al agua y los socorristas intentan pararlos.@EFEnoticias @AP @Reuters pic.twitter.com/G9ff0DEC90 — Oscar Camps (@campsoscar) August 18, 2019

El fundador de la oenegé Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha informado de los hechos a través de Twitter y ha difundido una grabación en la que se ve cómo tres socorristas intentan alcanzar a los migrantes. "Avisamos hace días, la desesperación tiene límites. Se lanzan al agua y los socorristas intentan pararlos", ha asegurado Camps. Open Arms ya advirtió este sábado que no garantizaba la seguridad en el barco.

Mientras, la dramática situación que sufre el barco 'Open Arms' frente a la costa de la isla de Lampedusa ha desatado este domingo un nuevo pulso entre Camps, y el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, que se han cruzado acusaciones en las redes sociales.

Camps ha acusado a Salvini, de llevar a cabo una "campaña contra Open Arms". En un tuit, el fundador de Proactiva Open Arms ha explicado que a las 22.00 de este sábado una patera con 57 personas a bordo superó todos los controles policiales y del decreto de seguridad italiano y atracó en el puerto de Lampedusa (Italia).

A las 22.00 horas una patera con 57 personas supera el despliegue imponente de la policía, de la guardia de finanzas, el decreto seguridad, todo el gobierno e incluso el TAR del lacio y atraca en el puerto de Lampedusa.Todo lo que hace Salvini es una campaña contra @openarms_fund pic.twitter.com/ytIFqkCXJe — Oscar Camps (@campsoscar) August 18, 2019

En cambio, el barco de Open Arms lleva 17 días esperando permiso para atracar después de que un tribunal administrativo haya ordenado a Italia que debe permitirles entrar a puerto.

DESEMBARCO DE MENORES

107 personas siguen a bordo del 'Open Arms' después de que el sábado las autoridades italianas autorizaran el desembarco de 27 menores no acompañados en el puerto de Lampedusa.

Día 17.

Miserables.

Miserable es quien utiliza a 107 seres humanos “sin nombre”y a un puñado de voluntari@s como rehenes para hacer propaganda xenófoba y racista a costa de su sufrimiento. Cómplices, todos aquellos que lo consienten y se burlan de su dolor. #PuertoSeguroYa pic.twitter.com/1CKQBRWQ6w — Open Arms (@openarms_fund) August 18, 2019

La oenegé ha criticado la situación en un tuit este domingo: "Miserable es quien utiliza a 107 seres humanos 'sin nombre' y a un puñado de voluntarios y voluntarias como rehenes para hacer propaganda xenófoba y racista a costa de su sufrimiento".

Ha tachado de cómplices a "todos aquellos que lo consienten y se burlan de su dolor".

Salvini ha respondido a través de las redes sociales con su tono habitual. "Durante 17 días, en lugar de ir a un puerto español, estos señores mantienen a los inmigrantes a bordo (incluidos los enfermos falsos y los menores falsos) sólo para atacarnos y provocarnos a mí y a Italia. No me asustas, siento pena por ti. No voy a renunciar".