La misma bronca de Macron con la policía israelí que Chirac protagonizó hace 23 años

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó el miércoles a la policía israelí a permitirle entrar en la iglesia de Santa Ana, situada en la ciudad vieja de Jerusalén.

"No me gusta lo que habéis hecho delante mío", gritó Macron a un policía israelí, que le pidió al presidente francés que abandonara la iglesia del siglo XII, en territorio francés, por motivos de seguridad.

En este vídeo publicado en Twitter se ve la reacción de Macron:

Macron gives Israeli security a piece of his mind à la Chirac in 1996 https://t.co/2rPYqrRwNc