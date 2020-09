Los momentos más tensos del debate entre Trump y Biden

Es difícil llamar debate a lo que se ha visto este martes por la noche desde Cleveland (Ohio). El primer cara a cara de los tres organizados entre Donald Trump y Joe Biden ha sido un espectáculo lamentable y triste, de escasa discusión política, y eso que en juego está la presidencia de Estados Unidos. La batalla, que ha intentado inútilmente moderar Chris Wallace, se ha arrastrado al fango, predominantemente por la actuación del actual ocupante de la Casa Blanca, y ha estado llena de momentos degradantes, también de tensión y, en el caso de Trump, dignos de intensificar las alertas.

El alarmante mensaje de Trump a la extrema derecha

Wallace, presentador de FoxNews, ha preguntado directamente al presidente si estaba dispuesto a condenar a los supremacistas blancos y las milicias y decirles que debían dar un paso atrás y no añadir violencia . Trump inicialmente ha hecho requiebros para no contestar directamente y ha dicho “casi todo lo que veo es de la izquierda”. Cuando Wallace ha insistido y también Biden y se le ha pedido específicamente que se dirigiera a los Proud Boys, un grupo de extrema derecha y neofascista, Trump ha dicho: “Stand back y stand by”, “dad un paso atrás y estad a la espera”.

Chris Wallace: "Are you willing, tonight, to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down..."



Trump: "Proud Boys, stand back and stand by! But I'll tell you what, somebody's got to do something about antifa and the left." pic.twitter.com/4vrPocKzcu — Axios (@axios) September 30, 2020

Poco después, en el canal de Telegram del grupo, ya aparecía el logo del grupo con la frase del presidente añadida.

The Proud Boys are ecstatic tonight about getting mentioned in the debate tonight.



"Trump basically said to go fuck them up! this makes me so happy," writes one prominent Proud Boy. pic.twitter.com/hYA7yQVAOn — Mike Baker (@ByMikeBaker) September 30, 2020

“No tienes nada inteligente”

El desprecio por el contrincante ha sido otra constante del debate. En un momento Trump, que normalmente llama a Biden “Sleepy Joe” (adormilado, grogui), ha cuestionado su inteligencia.

Trump to Biden: "Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Because you know what, there's nothing smart about you Joe." pic.twitter.com/RYKYOu3YF2 — Axios (@axios) September 30, 2020

“Es un mentiroso”

Biden tampoco se ha mordido la lengua al hablar de Trump. Más de una vez le ha llamado "payaso" y en un momento en que el presidente le ha interrumpido cuando hablaba de su plan sanitario, el exvicepresidente de Barack Obama ha dicho “Todo el mundo sabe que es un mentiroso”.

Biden after Trump interrupts when discussing his health care plan: "The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies, everybody knows he's a liar."



Trump: "You just lost the left. You agreed with Bernie Sanders on a plan..." pic.twitter.com/2Hi9IU265t — Axios (@axios) September 30, 2020

“¿Por qué no te callas?”

Las constantes interrupciones también han llevado a Biden en un momento a acusar a Trump de no ser presidencial, no sin antes decirle "¿Por qué no te callas?”

Biden: "Would you shut up man...this is so unpresidential." pic.twitter.com/xIzXGeRbi0 — Axios (@axios) September 30, 2020

El papel imposible del moderador

Desde el primer momento ha quedado claro que Wallace tenía una misión casi imposible en tratar de controlar el debate, no solo pero especialmente por las interrupciones de Trump. Y el periodista de FoxNews, que en una aplaudida entrevista en julio retó repetidamente las falsedades del presidente, esta noche le ha recriminado las interrupciones en varias ocasiones.