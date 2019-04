Mueller identificó 10 episodios de posible obstrucción a la Justicia de Trump

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ha comparecido este jueves antes de enviar al Congreso el informe completo de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia en la campaña presidencial que dio la victoria a Donald Trump frente a Hillary Clinton en el 2016. Al leer las conclsuiones del informe, Barr ha afirmado que la injererencia rusa existió pero que no hubo colaboración de Donald Trump, de nadie de su campaña y de "ningún estadounidense".

En la lectura de la conclusiones, Barr también afirmó que el informe de Mueller reporta hasta "10 episodios" de potencial obstrucción a la justicia por parte de Trump durante la investigación de esta injerencia. Sin embargo, el fiscal general subraya que en su opinión y en la de su adjunto el coumento no aporta "suficientes pruebas" que demuestren que sí hubo dicha obstrucción.

La publicación del informe completo sobre la relacion entre la campaña del presidente Donald Trump y Rusia ha disparado la tensión política en Washington. El presidente estadounidense se ha despachado con una serie de tuits matinales en los que ha denunciado "la mayor estafa política de todos los tiempos".

The Greatest Political Hoax of all time! Crimes were committed by Crooked, Dirty Cops and DNC/The Democrats.