Muere de gripe porcina una periodista antivacunas de EEUU

Una joven periodista norteamericana que había declarado abiertamente ser una defensora de los movimientos antivacunas murió a causa de la gripe H1N1 o gripe porcina, enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se previene con vacunas.

Bre Payton era una destacada periodista norteamericana. Se había desempeñado en diversos medios, como Fox News, Fox Business Channel y One America News Network y hasta hace poco como comentarista y redactora de 'The Federalist'.

Durante esos cortos años en dicha profesión, Payton se había manifestado abiertamente en contra de las vacunas que las que precisamente le habrían salvado la vida.

Tal como recoge el 'Daily Mail', Payton fue hallada inconsciente y apenas respirando el jueves 27 de diciembre pasado. Un día después falleció.

Después de que se le practicara una tomografía computarizada, además de otras pruebas, se descubrió que la causa de muerte fue la gripe H1N1 y meningitis.

El padre de Payton se quedó con ella en el hospital, "pero su estado empeoró y empeoró", dijo la publicación de CaringBridge.

Esto rápidamente llamó la atención, puesto que en sus últimos años, Payton se había manifestado abiertamente en contra de las vacunas, las que precisamente le habrían salvado la vida.

Ya en 2011 se había referido al tema a través de las redes sociales. Las vacunas son del demonio, escribió en aquella oportunidad, refiriéndose a una noticia sobre la vacuna para la tos ferina.

"@latimes: Whooping cough: State urges more people to get vaccinated http://t.co/Aee82iJ" // NOOO! vaccines are from the devil!