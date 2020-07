Muere el sacerdote Georg Ratzinger, hermano de Benedicto XVI

Georg Ratzinger, el hermano mayor del papa emérito Benedicto XVI, ha muerto este miércoles a los 96 años en la localidad alemana de Ratisbona (Baviera). "Su grave enfermedad y creciente debilidad se conocieron cuando el papa emérito, Benedicto XVI, le visitó en Ratisbona del 18 al 22 de junio de 2020", según la diócesis local.

Joseph Ratzinger voló desde el Vaticano a Múnich para visitar a su hermano acompañado de su secretario personal, el arzobispo Georg Gänswein, un médico, una enfermera una de las personas que lo cuida y el comandante adjunto del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Los dos hermanos estaban muy unidos. Ambos hermanos ingresaron en el seminario a la vez, en enero de 1946, y también ambos sirvieron en el ejército antes de la derrota de la Alemania nazi, al final de la Segunda Guerra Mundial. Su relación fue siempre estrecha y, tras la elevación vaticana de Benedicto XVI en 2005, siguieron en contacto. El propio George contó a la prensa local que su hermano le llamaba personalmente a un teléfono privado de número secreto.

Abusos en el coro

El obispado de Ratisbona mencionó que Georg Ratzinger "lamentó los errores personales" en relación con las investigaciones sobre la violencia y abusos cometidos contra miembros del coro en 1958.

"No dispongo de información, nunca he sabido nada", dijo en 2010 preguntado por esa situación y el obispado de la ciudad agregó entonces que Georg Ratzinger no era director del coro cuando se produjeron los hechos, por los cuales fueron condenados un subdirector y otra persona que trabajó en la formación musical.