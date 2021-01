Mueren 16 miembros de una misma familia por covid tras asistir a un funeral en México

José Martín Chávez Enríquez, un mexicano del municipio de Tultepec (México) ha perdido a 16 miembros de su familia a lo largo de este año a causa del coronavirus. La familia de José Martín, que había acudido al funeral de un pariente, se expuso al virus sin saberlo y muchos de ellos se contagiaron.

La historia la ha dado a conocer el propio protagonista, que ha hecho las declaraciones al medio mexicano 'Milenio' para concienciar a la sociedad de la importancia de esta enfermedad.

El virus se ha llevado a 16 familiares

Entre algunos de los fallecidos se encuentran tres tíos carnales, un abuelo y su madre, de 62 años, que estuvo ingresada en un hospital local de la ciudad de Cuautitlán. Según ha explicado José Martin, "el virus arrasó, acabó con casi toda la familia, se fueron enfermando y muriendo. Mi mamá de 62 años estuvo en cama, pero se puso grave y la tuve que llevar al Hospital Vicente Villada, y no logró sobrevivir. La incineré y tengo sus restos en mi casa porque ni tiempo de ir al panteón".

Chávez, que es propietario de un spa, ha tenido que gastar sus ahorros para poder pagar los gastos sanitarios -oxígeno y medicinas- de su familia.

El padre del protagonista todavía sigue enfermo y la hermana ha logrado superar el virus. Chávez explica: "No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir adelante".

El coronavirus en México

En México la pandemia de coronavirus ya ha dejado más de 142.000 víctimas mortales y el número de contagios asciende a un total de 1.668.396 personas.

La cifra más alta de fallecimientos registrados en 24 horas fue el pasado día 13, cuando se confirmaron 1.314 muertos por coronavirus.