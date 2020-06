Un muerto y 11 heridos en un tiroteo en Minneapolis

Un muerto y 11 heridos es el balance de un tiroteo ocurrido en Minneapolis en la madrugada de este domingo, según ha informado la policía de la ciudad. Este suceso incrementa los días de conmoción que vive Minneapolis desde el asesinato del afroamericano George Lloyd a manos de un agente.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds