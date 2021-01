Un muerto y 220 heridos en protestas contra el confinamiento en el Líbano

El nombre de Omar Tiba resuena en las plazas de Trípoli. Durante los últimos cuatro días, la segunda ciudad del Líbano ha sido escenario de protestas ante la ausencia de ayudas estatales para compensar el confinamiento. Tiba, de 30 años, ha sido la primera víctima mortal de los enfrentamientos violentos con la policía en la madrugada del jueves. Bajo cánticos de revolución, la ciudad más pobre de la costa mediterránea según el Banco Mundial denuncia el estricto cierre que precipita al Líbano a la pobreza y a la hambruna.

Ante un brote de coronavirus sin precedentes en el país, las autoridades decretaron hace dos semanas un nuevo confinamiento. Con un toque de queda de 24 horas, hasta los supermercados están cerrados. Solo queremos nuestros mínimos derechos para vivir como personas humanas, defienden desde 'Live Love Trípoli', una asociación de jóvenes activistas. En las últimas cuatro noches, las protestas reprimidas por el ejército y la policía han dejado más de 220 heridos y un muerto, según la Cruz Roja Libanesa.

"Queremos comer", reclaman desde las calles. En Trípoli, la ausencia de ayudas estatales se cierne sobre una población que sobrevive gracias a la economía informal. El 70% de nuestra ciudadanía vive al día, con sus tiendas o puestos callejeros, explica este grupo independiente de jóvenes de la urbe libanesa. El Gobierno prometió una asistencia de 400.000 libras libanesas unos 40 al cambio actual para las familias vulnerables, pero este dinero no llegará hasta el final del confinamiento, previsto para el próximo 8 de febrero.

Cuando los manifestantes lanzaron piedras a las fuerzas del orden e intentaron acceder al ayuntamiento, los antidisturbios respondieron con disparos al aire de munición real para dispersarlos. La mayoría de los que protestan son jóvenes varones desempleados. Trípoli tiene una tasa de paro muy elevada, acuciada por la presencia de refugiados sirios y palestinos, denuncia Nazih Fino. La pobreza está muy extendida ya que siempre ha sido una ciudad históricamente descuidada por el Gobierno, constata.

“You’re giving us arms & we’re saying we don’t want to go to war, we want to eat & get an education. I speak to you from the city of Tripoli with the men here, in 10 years we’ll get an education (by force) & we’ll throw you (the politicians out) & we’ll become the MPs ourselves” https://t.co/dAOgr9m11o