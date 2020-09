Multan a una periodista crítica en Nicaragua por el delito de calumnias

Una jueza de Nicaragua decidió multar a la periodista crítica del Gobierno, Kalua Salazar, tras encontrarla culpable por el delito de calumnias en un juicio promovido por tres trabajadoras de una alcaldía gobernada por los sandinistas, partido que lidera el presidente Daniel Ortega.

La titular del Juzgado Penal de Bluefields (Costa Caribe sur), Deyanira Traña, ordenó a Salazar pagar 120 días laborales, equivalentes a 7.684,58 córdobas (222,16 dólares) por su cobertura a una denuncia de un supuesto caso de corrupción en la Alcaldía de El Rama (sureste), gobernada por los sandinistas, informó la emisora La Costeñísima, donde la periodista es jefa de prensa.

Solidaridad con la periodista

La defensa de Salazar indicó que apelará la sentencia, ya que la periodista no acepta ser culpable de calumnias, pues dijo que en su cobertura no hizo señalamientos, sino que se limitó a entrevistar a los denunciantes que no fueron acusados.

La sanción a la periodista, de 26 años, fue rechazada por diversas organizaciones dedicadas a la libertad de prensa.

La asociación mundial de escritores PEN Internacional, rechaza enfáticamente la condena impuesta contra Kalua Salazar por el supuesto delito de calumnia en perjuicio de funcionarias de Gobierno", publicó dicho organismo en sus redes sociales.

"Desde el CPJ rechazamos la decisión judicial de un tribunal penal de Bluefields condenando a la periodista", indicó, por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas.

Persecución y censura

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos también se pronunció. "Repudiamos la pena impuesta contra la periodista Kalua Salazar, de radio La Costeñísima. Toda nuestra solidaridad con ella y con todos los periodistas que enfrentan persecución y censura", suscribió.

"Condenamos los intentos de criminalización del ejercicio periodístico en Nicaragua. Nuestra solidaridad con Kalua", señaló, por su lado, la oenegé nicaragüense Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Por su parte, La Costeñísima informó que "la radio de todos seguirá informando a nuestro pueblo, no al bozal!".

Amenazas desde el Gobierno

Salazar no es la primera periodista de La Costeñísima en tener problemas con el sandinismo. El fundador y director de la radioemisora, Sergio León, fue asediado y recibió amenazas de la Policía, militantes sandinistas y autoridades nacionales antes de morir con síntomas de COVID-19, en junio pasado, a los 52 años.

Al momento de fallecer, León estaba citado por la estatal Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC) para responder a una solicitud de supuesta calumnia, el mismo delito por el que Salazar fue condenada. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha alertado sobre una "ola represiva" en procesos judiciales contra periodistas independientes.