El narcotraficante mexicano 'el Chapo' informa al juez que da de baja a uno de sus abogados

Hace unos meses, Joaquín "el Chapo" Guzmán fue declarado culpable por diez delitos de narcotráfico en EE.UU. y espera para conocer su sentencia, sin embargo, sus abogados interpusieron la repetición del juicio debido a que alegaron que algunos miembros del jurado se informaron a través de las redes sociales acerca del caso, cuando estaba estrictamente prohibido.

De acuerdo con la Fiscalía, la cancelación del juicio era basada en un artículo de Vince, no obstante: "Como el artículo de Vice no plantea el problema de que el acusado sea inocente y que el jurado lo haya condenado equivocadamente, no se justifica un nuevo juicio", afirmaron.

Fue por ello que Joaquín Guzmán decidió dar de baja a uno de sus abogados, situación que aconteció el 3 de mayo y se lo hizo saber al juez mediante un mensaje, el cual se dio a conocer el sábado en el archivo electrónico de los juzgados: "Me dirijo al tribunal para poner fin a Eduardo Balarezo como uno de mis abogados", sentenció.

El mensaje dirigido al juez Brian Cogan, no añade más información ni ofrece los motivos que han llevado a Guzmán a tomar esa decisión.