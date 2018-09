Naufraga un barco de pasajeros al sur del Lago Victoria en Tanzania

Las autoridades de Tanzania informaron que el ferri "MV Nyerere" naufragó con un número desconocido de pasajeros a bordo cerca de la isla de Ukara, en el sur del lago Victoria y al menos 44 personas murieron en este accidente, anunció el portavoz del gobierno tanzano, Gerson Msigwa, a la televisión pública de ese país.

"Según las informaciones que el presidente John Magufuli acaba de recibir de las autoridades locales de Mwanza, el saldo se eleva ahora a más de 40 muertos" declaró Gerson Msigwa, pero el gobernador regional, John Mongella, afirmó posteriormente que el saldo ascendía a 44 muertos, y 37 personas rescatadas, aunque algunos de los supervivientes "se encuentran en muy mal estado".

SUSPENDEN LOS RESCATES



"Había cientos de pasajeros a bordo cuando el ferri naufragó, se teme que muchos hayan perdido la vida", dijo George Nyamaha, un representante local de Ukerewe, pero las operaciones de rescate tuvieron que ser suspendidas al caer la noche para ser reanudadas la mañana del viernes.

Según el reporte oficial, es difícil establecer el número exacto de pasajeros a bordo dado que la persona que despachaba los boletos también se ahogó y la máquina que registra los datos está perdida.

