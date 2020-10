Navalni acusa a Putin de estar detrás de su envenenamiento

El opositor ruso Alekséi Navalni ha acusado al presidente Vladímir Putin de estar "detrás" de su envenenamiento, en su primera entrevista publicada tras salir del hospital alemán donde fue tratado.

"Afirmo que Putin está detrás de este acto, no veo otra explicación", ha declarado al semanario alemán 'Der Spiegel', que publicó este jueves extractos de esta entrevista en su web. "Mi deber ahora es seguir como soy, alguien que no tiene miedo. ¡Y no tengo miedo!, ha afirmado el principal opositor al Kremlin.

"Ich behaupte, dass Putin hinter der Tat steht." Im ersten Interview nach seiner Vergiftung spricht der russische Oppositionsführer @navalny über sein Nahtoderlebnis, Putins Schuld und Merkels Krankenbesuch. Lesen Sie die Titelgeschichte jetzt mit SPIEGEL+ https://t.co/9p1OTFPSD7 — DER SPIEGEL (@derspiegel) October 1, 2020

Navalni ha confirmado también su intención de volver a Rusia cuando esté totalmente recuperado, según el semanario alemán, que publicará más tarde este jueves toda la entrevista.

ENVENENADO CON NOVICHOK

Incansable activista de la lucha contra la corrupción, Navalni, de 44 años, se desvaneció repentinamente a bordo de un avión que debía de llevarle desde Siberia a Moscú el pasado 20 de agosto.

Tres laboratorios europeos han concluido que el opositor ruso fue víctima de un envenenamiento con una sustancia neurotóxica de tipo Novichok, creada en la época soviética con fines militares, y desde entonces, varios países occidentales reclaman a Rusia una investigación del caso. Moscú rechaza todas las acusaciones.

El líder opositor salió hace una semana del hospital berlinés donde estaba ingresado y permanecerá en Alemania durante su convalecencia que, según su portavoz, llevará "mucho tiempo".

RÉPLICA DE MOSCÚ

Tras divulgarse la entrevista, el presidente de la Duma, la Cámara baja del Parlamento ruso, ha acusado a Navalni de trabajar para los servicios secretos occidentales y ha rechazado sus acusaciones. "Navalni no tiene vergüenza, es un canalla. Putin le salvó la vida (...) Está claro que trabaja para los servicios especiales y las autoridades de los países occidentales", ha manifestado Viatsheslav Volodin.