Un 'ninot' con la imagen de Boris Johnson arderá este sábado en Kent

Una figura con la imagen del conservador Boris Johnson arderá en la hoguera anual de la Edenbridge Bonfire Society, una entidad del condado de Kent, al sureste de Inglaterra, fundada en 1928. La celebración tendrá tendrá lugar este sábado, 3 de noviembre, ante unas 10.000 personas.

El ‘ninot’ del extravangante exministro de Exteriores británico mide 10 metros, uno de los mayores defensores del ‘brexit’ en la campaña del 2016, viste pantalón corto y casco de ciclismo. La caricatura del controvertido político, obra de Aandrea Deans, lleva en la solapa un ‘90’ para conmemorar el 90 aniversario de la sociedad y lleva un pastel de la Unión Europea.

Otros personajes públicos como Harvey Weinstein, Saddam Hussein y Donald Trump también han tenido el honor de ser consumidos por las llamas de esta jornada festiva que también incluye fuegos artificiales y juegos para los más pequeños. “Creemos que (Johnson) ha metido unas cuantas meteduras de pata este año. Si le buscas en internet verás que hay páginas exclusivamente dedicadas a los errores que ha cometido”, explica a 'Belfast Telegraph' uno de los miembros de la sociedad, Laura Burton-Lawrence, quien considera que las meteduras de pata del exministro de exteriores del Reino Unido “han afectado a la vida de muchas personas”.

Esta tradición se celebra cada año desde 1928 -con celebridades desde hace unos 20 años- el sábado más cercano al 5 de noviembre, la fecha de La Conspiración de la Pólvora, un intento fallido por parte de un grupo de católicos ingleses liderados por Guy Fawkes para hacer volar el Parlamento en 1605 con el rey Jaime I dentro –por cierto, el mismo episodio que también inspiró la novela gráfica y posterior película ‘V de Vendetta-. Fawkes fue sentenciado a muerto y su ejecución fue “una de las más horrendas que nunca se han practicado”, recuerda la entidad.

