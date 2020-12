En el nombre del padre, Maduro hijo

Se le conoce por un diminutivo. Le llaman con familiaridad 'Nicolasito' y, a veces, 'Madurito'. "La vida nos lleva a lugares que no podemos imaginar", ha reconocido Nicolás Maduro Guerra al explicar su decisión de meterse en política en el nombre del padre y el espíritu santificado de Hugo Chávez. Se da por seguro que en virtud de las controvertidas elecciones parlamentarias de este domingo tendrá un lugar en la Asamblea Nacional (AN) que entra en funciones el 5 de enero.

Durante su campaña consideró que era un "deber" explicar quién es a una sociedad abrumada por la pandemia y la calamidad económica. "Soy el hijo de un chófer de autobús y una secretaria". Recordó que su padre, el actual presidente, quería que fuera jugador de béisbol. En cambio, 'Madurito' prefirió tocar la flauta. "En la música aprendí lo que es la constancia, la disciplina, el trabajo en equipo, valores que he implementado en diferentes responsabilidades que me ha tocado vivir y que el día de hoy me traen hasta aquí".

Hoy les vengo a hablar de mi y de las circunstancias que me trajeron hasta aquí. Los designios de Dios me han conducido a servir al pueblo y con orgullo he aceptado esta tarea en la que gustosamente me consumiré. ¡Les pido que me acompañen y construyamos este camino victorioso! pic.twitter.com/zLe1xJCslL — Nicolas Maduro Guerra (@nicmaduroguerra) November 19, 2020

Es corpulento como su progenitor. Se advierte una fisonomía similar. Pero los parecidos que más llaman la atención tienen que ver con sus ademanes, gestualidades e inflexiones. Igual que el presidente, suele ser proclive a la exageración, y por eso auguró que el estado de La Guaira, por el que se presenta para ocupar un escaño como representante del Partido Socialista Unificado (PSUV), será "el más votado de Venezuela". La Guaira se encuentra a 30 kilómetros de Caracas y cuenta con algunos de los balnearios más visitados por los capitalinos. Meses atrás un grupo paramilitar intentó entrar al país por esas playas para capturar a Maduro padre y llevarlo a Estados Unidos. La fallida incursión provocó ocho muertes y una sensación de pánico entre los habitantes de esa zona que 'Nicolasito' ha recorrido durante su campaña con promesas de convertirla en un polo de desarrollo económico. No obstante, advirtió: "Yo no les voy a decir que vamos a sacar una varita mágica y resolver los problemas".

Formaba parte del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles. A partir de 2017, fue designado miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que solo tuvo como misión funcionar como contrapoder del Congreso, que dominaba la oposición. Su nombre en diminutivo tuvo una breve resonancia hace tres años cuando, en medio de uno de los picos de tensión de Venezuela con Estados Unidos, llamó a tomar la Casa Blanca. Ha atribuido su bravata a la "inmadurez en el momento". Apenas tenía 24 años.

Dice haber soportado las difamaciones con "piel de cocodrilo". Admira a su padre por el "manejo extraordinario de la economía" de un país donde el salario mínimo equivale a unos dos dólares. "Vemos la estructura social intacta en el marco de una guerra económica brutal contra el país", ha llegado a decir. Entrará a una legislatura con déficit de origen para garantizar la permanencia del apellido que, según encuestas, que el Palacio de Miraflores califica de amañadas, es rechazado por un 80% de la población.