Nueva crisis en el Gobierno italiano por los fondos europeos

El Gobierno de Italia, liderado por Giuseppe Conte y formado a tres bandas entre el Movimiento 5 Estrellas (M5S), Partido Democrático (PD) e Italia Viva, se tambalea a cuenta de los 209.00 millones de les fondos europeos que corresponden al país para paliar los efectos de la pandemia del covid. Matteo Renzi, líder de Italia Viva y con dos ministras en el Ejecutivo, amenaza con romper el acuerdo por las discrepancias sobre la gestión de los fondos. En un ambiente caldeado, esta noche se reúne el Consejo de Ministros para aprobar el plan de relanzamiento de la economía italiana.

El partido de Renzi es indispensable para mantener una mayoría favorable al Gobierno de Conte. El exprimer ministro empezó a lanzar órdagos contra su mismo Ejecutivo desde que Bruselas anunció el plan Next Generation UE para ayudar algunos países a recuperarse de la pandemia. El dirigente adujo que "Conte no es la persona" que puede administrar el fondo. A pesar de haber estado presente en todos los encuentros para elaborar el plan, Renzi dijo que al mismo "le falta alma" y en sus últimas críticas exige que en el plan figure un puente sobre el Estrecho de Messina, proyecto ya abandonado años atrás, para unir la península a la isla de Sicilia y que el Gobierno pida también el fondo MEDE a la UE. "No podemos", le respondió Roberto Gualtieri, ministro de Economía, argumentando que la deuda italiana acumulada (160%) impide pedir un préstamo más.

La pandemia en apogeo

Exceptuando la oposición de derechas y los eventuales referentes económicos que apoyen a Renzi, todos los protagonistas consideran como mínimo "absurda" e "inexplicable" una crisis de Gobierno en este momento, con la pandemia en pleno apogeo de nuevo y el plan de vacunación en marcha. Filtraciones no confirmadas aseguran que el mismo presidente de la República, Sergio Mattarella, habría pedido moderación a Renzi. Pero el actual senador de Italia Viva amenaza con retirar a sus dos ministras del Ejecutivo. "Los cargos no nos interesan", dice.

"Provocar una crisis que el 99% de los italianos no entiende es un grave error político", dijo este martes Nicola Zingaretti, secretario general del progresista Partido Demócrata (PD) y principal socio del Gobierno. "Desde que Renzi ha abierto una crisis, más en los diarios que en la realidad, han muerto 16.500 personas (de covid-19)", lamentan desde el Movimiento 5 Estrellas (M5S), segundo socio del Ejecutivo.