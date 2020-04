Nueva York gana espacio para peatones y ciclistas

Tras semanas de resistencia, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha cedido finalmente a la presión y ha anunciado este lunes que la ciudad cerrará al menos 65 kilómetros de calles de la ciudad a los coches para ganar espacio para peatones y ciclistas y facilitar que puedan mantener las recomendaciones de distanciamiento social para frenar el coronavirus mientras pasean o hacen ejercicio.

Los cierres a coches se realizarán inicialmente dentro de parques y en calles cercanas y la meta es que, conforme vayan subiendo las temperaturas y mejore el tiempo, se amplíen hasta cubrir 160 kilómetros, una mínima parte de los más de 9.600 kilómetros de carreteras que surcan la ciudad.

El anuncio de De Blasio ha sido recibido con entusiasmo por los impulsores de la propuesta, que va en línea con medidas similares que se están adoptando en otras ciudades del mundo. El presidente del Consejo Municipal, Corey Johnson, ha calificado la medida de "un gran punto de partida para la conversación abierta sobre cómo compartimos nuestros espacios públicos durante esta pandemia y en el futuro post-coronavirus".

The @NYCCouncil is thrilled our calls for open streets have been answered and looks forward to working with the administration to give New Yorkers the space they need to socially distance properly. 1/2

Desde Transportation Alternatives, un grupo que promueve potenciar el uso de la bici en la ciudad, también se ha asegurado que es "un gran paso en la dirección correcta".

Monday off to a bang with an #OpenStreets victory! @NYCMayor: “Over the next month, we will create a minimum of 40 miles of open streets. And as the crisis continues, the goal is to get up to 100 miles." Great step in the right direction!