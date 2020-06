Nueva York impone cuarentena a visitantes de otros estados de EEUU

El otrora golpeado estado de Nueva York y sus vecinos Nueva Jersey y Connecticut impondrán una cuarentena de 14 días a los viajeros procedentes de otros estados del país donde hay focos importantes de covid-19. La medida busca evitar nuevos contagios en la región del país más castigada por la pandemia, según ha anunciado el gobernador Andrew Cuomo, y coincide con un nuevo récord diario de contagios en el país: 35.000. Donald Trump, que viajará este fin de semana a Nueva Jersey, ya ha dicho que no respetará la cuarentena vigente en el estado porque "no es un civil".

En una rueda de prensa, Cuomo ha explicado que Nueva York, que ha sido el epicentro del coronavirus en EEUU, ha "trabajado muy duro para reducir la tasa de transmisión" y las autoridades no quieren que esos avances se reviertan al recibir viajeros de otros estados que "literalmente traen con ellos la infección".

Ha detallado que en este momento la cuarentena se aplicaría a viajeros de Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Carolina del Norte y del Sur, Washington, Utah y Texas, pero ha matizado que esos focos "pueden cambiar", por lo que las autoridades "actualizarán diariamente" quiénes están sujetos a la orden.

PICOS SIN PRECEDENTES

Florida y Texas experimentaron en las últimas 24 horas un récords de casos, con 5.508 y 5.551 nuevos contagios confirmados, mientras que California y Arizona hicieron lo propio el martes, con 7.149 y 3.593, respectivamente.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, indicó que este aumento en el número de contagios se debe a una combinación del incremento en las pruebas realizadas y el contacto "natural" entre la población joven, lo que explicaría en parte que las muertes no se hayan disparado.

El de California, Gavin Newsmon, dijo que "algunos diría que han desarrollado un poco de amnesia, otros han bajado francamente la guardia", mientras que el Texas, Greg Abbott, uno de los primeros en apurar la reapertura, pidió a sus ciudadanos que vuelvan a quedarse en casa.

TRUMP NO RESPETARÁ LA CUARENTENA

En una nueva salida de tono, Trump, que viajará este fin de semana a Nueva Jersey, ya ha anunciado que no respetará la cuarentena vigente en el estado porque "no es un civil". "El presidente de Estados Unidos no es un civil. Todo aquel que está cercano a él, incluido su equipo, invitados y prensa se han sometido a la prueba diagnóstica de la covid-19 y han confirmado ser negativas", ha indicado el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Judd Deere, en un comunicado recogido por la cadena de televisión CNN.

En el caso de Trump, que visitará un club de golf, tendría que someterse al aislamiento porque viajó a Arizona el martes, uno de los estados señalados por Nueva Jersey por la cantidad de casos de la covid-19 que registra. En este contexto, la Casa Blanca ha precisado que, durante la visita del presidente norteamericano a Arizona, se siguieron las recomendaciones pertinentes para evitar eventuales contagios de coronavirus.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, ha quitado hierro al asunto señalando que "el presidente de Estados Unidos es un trabajador esencial" y que "la gente a su alrededor se hace pruebas todo el tiempo". "Creo que el punto más importante aquí es que queremos que la gente sea realmente responsable en términos de pensar no sólo en ellos mismos, sino en su familia y comunidades", ha aseverado.

RECORTE DE FONDOS

Paralelamente, y se diría que ajeno a las cifras, el Gobierno del presidente Donald Trump cortará los fondos que aporta a 13 centros comunitarios que hacen pruebas de coronavirus, siete de ellos en Texas, aunque estos seguirán abiertos con financiación estatal y local.

Pese a los comentarios recientes de Trump culpando del aumento de casos en EEUU al incremento de pruebas, el funcionario encargado de los test a nivel nacional, el almirante Brett Giroir, ha señalado que la decisión estaba prevista hace tiempo y que el Gobierno está usando esos fondos para ampliar la capacidad de hacer pruebas. El senador republicano por Texas Ted Cruz, sin embargo, ha pedido a Trump que mantenga y amplíe los fondos para estos centros.