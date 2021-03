Nueva Zelanda aprueba 'bajas por duelo' para abortos espontáneos y pérdidas preparto

Nueva Zelanda se ha convertido este martes en el segundo país del mundo, después de la India, en aprobar una 'baja por duelo' para familias que pierdan a sus hijos antes del parto o sufran abortos espontáneos durante la gestación. La medida, que fue aprobada unánimemente en el Parlamento, fue propuesta para ayudar a las familias a superar la pérdida.

La diputada Ginny Andersen presentó el proyecto de ley tras asegurar que una de cada cuatro mujeres en Nueva Zelanda ha sufrido un aborto espontáneo y que esperaba que la nueva ley les proporcione de ahora en adelante tiempo para aceptar su pérdida sin tener que recurrir a una licencia por enfermedad.

El dolor que se sufre tras un aborto espontáneo no es una enfermedad; es una pérdida, ha defendido la diputada de los Verdes. Esa pérdida lleva tiempo: tiempo para recuperarse físicamente, tiempo para recuperarse mentalmente, y tiempo para recuperarse con un compañero. La legislación se aplicará a las madres, sus parejas y a los padres que opten por tener un hijo mediante adopción o subrogación.

Final reading of my Bereavement Leave for Miscarriage Bill. This is a Bill about workers’ rights and fairness. I hope it gives people time to grieve and promotes greater openness about miscarriage. We should not be fearful of our bodies. pic.twitter.com/dwUWINVjLm