Nueve heridos tras un ataque suicida contra una iglesia en Indonesia

Al menos una persona murió y otras nueve resultaron heridas este domingo en una explosión en una iglesia cristiana en la isla indonesia de Célebes, donde las autoridades están investigando si se trata de un ataque terrorista.

La Policía indicó en un comunicado que la explosión se produjo cuando una persona no identificada supuestamente se suicidó con una bomba en una motocicleta, aunque todavía no ha declarado la explosión como un atentado. Se cree que son dos los atacantes involucrados en la detonación.

#Indonesia#BREAKING: An explosion has occurred outside a Catholic church in the Indonesian city of #Makassar. pic.twitter.com/fvCN78oOWK