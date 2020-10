Obama desata su más feroz ataque contra Trump

A solo 13 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, no queda tiempo para rodeos, formalismos o sutilezas. Al menos, han desaparecido del manual de Barack Obama para intentar que quien fue su número dos, Joe Biden, saque ahora de la Casa Blanca a Donald Trump. Este miércoles en Filadelfia, en su primer acto de campaña en persona tras meses de acciones virtuales, el expresidente demócrata ha lanzado el que hasta ahora ha sido su más feroz ataque a su sucesor, una ráfaga implacable de críticas y condena al republicano.

Ya antes Obama había denunciado con dureza a Trump. Lo hizo este verano en la misma ciudad, desde donde ofreció su discurso en la convención demócrata virtual con un mensaje similar al de este miércoles. Lo hizo también con referencias veladas en el funeral por el congresista John Lewis. Pero esta vez, con la urgencia de unas elecciones ya en marcha por el voto anticipado y por correo, y en un mensaje diseñado para tratar de movilizar a los votantes urgiéndoles a no confiarse en encuestas favorables a Biden, Obama se ha quitado los guantes para golpear sin miramientos desde la gestión de Trump de la pandemia que ya ha dejado más de 220.000 muertos en EEUU hasta su carácter.

"INCAPAZ DE TOMARSE SU TRABAJO EN SERIO"

“Trata la presidencia como un reality pero esto no es un reality show, esto es la realidad. El resto tenemos que vivir con las consecuencias de que él se demuestre incapaz de tomarse el trabajo en serio", ha dicho Obama, que repetidamente ha ridiculizado a Trump. Le ha acusado, por ejemplo, de haber ignorado el plan que su Administración dejó preparado para una emergencia con coronavirus, diciendo que usaron el manual de 70 páginas “probablemente para equilibrar una mesa que cojeaba en algún sitio”, y tras su contagio de Covid-19 le ha señalado por “no poder siquiera dar los pasos básicos para protegerse a sí mismo”.

Obama también se ha lanzado a la yugular de Trump aprovechando las revelaciones recientes de que varios años pagó solo 750 dólares en impuestos federales y otros incluso nada, o la de que mantiene una cuenta secreta en China. Salpicaba de ironía sus comentarios, pero los dardos no eran menos punzantes. “Entiendo que el presidente quiera llevarse todo el mérito de la economía que heredó y cero culpas de la pandemia que ignoró, pero el cargo no funciona así. Tuitear a la televisión no soluciona las cosas”, ha dicho.

Con cada denuncia Obama iba construyendo el retrato demoledor de un líder personalista, egoísta y mentiroso cuyas acciones están teniendo graves consecuencias para EEUU y ha recordado que “el carácter y el comportamiento importan”. "Nuestra democracia no puede funcionar si nuestros líderes mienten cada día y se inventan las cosas, y nos volvemos inmunes a ello", ha asegurado en un momento. Y en otro ha denunciado que Trump “empodera a otra gente a ser crueles y divisorios y racistas; rompe el tejido de nuestra sociedad; afecta cómo ven las cosas nuestros niños, cómo se relacionan nuestras familias, cómo el mundo ve a América”.

“VOTAR COMO NUNCA ANTES”

El mensaje de Obama no era solo esa somanta a Trump y la presentación, en contraste, de la candidatura de Biden y Harris. Y en la última parte de su discurso ha recuperado al orador de la esperanza y el cambio. "América es un sitio bueno y decente pero hemos visto tanto ruido y sinsentido estos cuatro años que a veces cuesta recordarlo”, ha dicho. “Recordad lo que este país puede ser".

Sobre todo, ha urgido a los reunidos en el mitin estilo drive-in y a los que le seguían por internet o en cadenas como CNN, que ha retransmitido su acto en directo, a movilizarse y votar, recordando que en 2016 las encuestas daban favorita a Hillary Clinton, como ahora a Biden, y fallaron. “No solo podemos imaginar un futuro mejor, tenemos que luchar por él. Tenemos que votar como nunca antes y no dejar ninguna duda”, ha concluido.