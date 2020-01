Objetivo Bloomberg: ganar a Trump a cualquier precio

Un día después de que arrancara en el Senado su ‘impeachment’, el primer tuit de este viernes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no iba dedicado a vilipendiar el proceso o a los demócratas, a hablar de "caza de brujas" o a defender su inocencia. Lo primero que ha tecleado es “Mini Mike Bloomberg”.

Mini Mike Bloomberg ads are purposely wrong - A vanity project for him to get into the game. Nobody in many years has done for the USA what I have done for the USA, including the greatest economy in history, rebuilding our military, biggest ever tax & regulation cuts, & 2nd A!