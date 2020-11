Ocasio-Cortez utiliza Twitch para recaudar fondos contra los desahucios

Jugar a videojuegos para apoyar causas sociales. Este viernes la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez volvió a demostrar el potencial político que puede tener la plataforma de retransmisiones en directo Twitch al utilizar una partida al popular juego Among Us para recaudar hasta 200.000 dólares en fondos para sufragar los costes de la ayuda legal contra los desahucios, para bancos de alimentos y para organizaciones de apoyo a la comunidad.

Mucha gente está pasando por un momento difícil en esta crisis, señalaba en su cuenta de Twitter para anunciar su directo en Twitch, que se alargó durante más de cinco horas. En esta causa benéfica también participaron la congresista demócrata Ilhan Omar, el líder del Nuevo Partido Democrático canadiense Jagmeet Singh, así como los famosos streamers Hasan Piker (HasanAbi) y Imane Anys (Pokimane) entre los cuales acumulan más de 7 millones de seguidores o la youtuber Natalie Wynn, más conocida como ContraPoints, entre otros.

La partida logró reunir a un máximo de casi 104.000 espectadores en un directo que ya acumula casi dos millones de visualizaciones. No es la primera vez que Ocasio-Cortez se sirve de la popular plataforma gamer Twitch para jugar y a la vez reivindicar causas políticas y sociales. En su estreno, el pasado 21 de octubre, AOC logró reunir a 426.000 espectadores durante otra partida al Among Us que utilizó para incentivar el voto joven de cara a las presidenciales estadounidenses. El stream fue el tercer más visto de la historia de la plataforma.

BANCOS DE ALIMENTOS

Con ese gesto coordinado entre los participantes, se logró recaudar 200.000 dólares en fondos para apoyar a los miembros de la comunidad más perjudicados por el impacto de la pandemia a través de la participación ciudadana en organizaciones como los bancos de alimentos locales. Según explicó la propia Ocasio-Cortez durante el directo, actualmente hay más de un millón de personas en Estados Unidos en riesgo de ser desahuciadas de sus casas. Esto va a marcar la diferencia para los que más lo necesitan ahora mismo, celebró en Twitter tras su partida.