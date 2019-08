El 'Ocean Viking' pide también desembarcar a sus náufragos

La ONG SOS Méditerranée, que opera junto con Médicos Sin Fronteras (MSF) el barco humanitario 'Ocean Viking', advirtió este miércoles de que necesitan una solución "rápida" para desembarcar a sus 356 inmigrantes y evitar que la situación degenere a bordo.

"El capitán hizo su trabajo al asistir a personas en peligro en alta mar y le corresponde ahora a los Estados hacer el suyo y encontrar una solución, que debe ser rápida", dijo el director de Operaciones de la organización, Frédéric Penard.

La nave se encuentra desde hace una semana a una distancia equidistante de Italia y Malta. El primer país no les ha dado respuesta y el segundo argumenta que no es un asunto de su competencia puesto que los rescates se produjeron fuera de las aguas bajo su responsabilidad. "No serviría de nada que nos fuéramos a otro país", añadió Penard, que pidió la puesta en marcha "urgentemente de un sistema solidario" entre países europeos.

ESTRÉS ENTRE SUS OCUPANTES

El Ocean Viking realizó cuatro rescates sucesivos entre los pasados 9 y 12 de agosto y su representante subrayó que,aunque la situación todavía está bajo control, el estrés entre sus ocupantes empieza a aumentar.

"No entienden la situación. Nosotros somos muy transparentes, pero tenemos muy poca información que compartir. El barco tiene un límite de 300 personas. Podemos gestionarlo, pero fue concebido como una solución de urgencia para ir cuanto antes a un puerto", añadió Penard. Entre esos 356 inmigrantes hay 103 menores, la mayoría no acompañados.

Su llamamiento se produce un día después de que la Fiscalía de Agrigento (Sicilia) ordenara la incautación del barco humanitario español Open Arms y el desembarco inmediato en el puerto italiano de Lampedusa de los alrededor de 90 migrantes que seguían a bordo.

La petición del 'Ocean Viking' llegó acompañada en Twitter del dibujo de un corazón, que el barco trazó con su trayectoria en aguas del Mediterráneo.

"Es para que no se olvide que hay seres humanos que necesitan ser atendidos. Es un mensaje a Europa para que no olvide sus promesas", declaró Penard, quien recalcó que necesitan una respuesta cuanto antes porque llevan gente "vulnerable".