La oposición acusa a Theresa May de mentir sobre el brexit

Theresa May ha sido acusada de haber tratado de «engañar al Parlamento» sobre los términos del acuerdo para el brexit alcanzado con la Unión Europea. La nueva disputa estalló después de que el Gobierno se viera forzado a publicar el análisis legal del acuerdo. En él queda claro que el fiscal general, Geoffrey Cox, advirtió a la primera ministra del riesgo de que el Reino Unido quedara «atrapado indefinidamente» en la Unión Aduanera de la Unión Europea y que Irlanda del Norte también permaneciera alineada con las normas del Mercado Único, quizás «indefinidamente», hasta que se logre una solución alternativa. Una situación «devastadora» para el Reino Unido, según el Partido Democrático Unionista (DUP), aliado de May en el gobierno.

El informe de Cox indica que «el actual borrador del Protocolo, incluido su artículo 19, no facilita un mecanismo que capacite al Reino Unido a abandonar legalmente la Unión Aduanera, sin que se formalice previamente un acuerdo». «Esto es así, incluso si las partes llegaran a la conclusión de que las conversaciones se hubieran roto y no hubiera perspectiva de un acuerdo de relación futura. La resolución de un bloqueo de estas características tendría que ser política», añade el análisis.

Cox confirma que, «a pesar de las declaraciones de que (la salvaguarda) no trata de ser permanente», de acuerdo con, «la ley internacional, el protocolo puede durar indefinidamente hasta que sea reemplazado por un acuerdo». «En ausencia de una conclusión adecuada, hay un riesgo legal de que el Reino Unido pueda resultar sometido a prolongadas y repetidas rondas de negociaciones», añade Cox. La salvaguarda entraría en vigor tras el periodo transitorio, el 31 de diciembre del 2020, si para entonces no hay un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la UE.

La publicación del análisis se produjo un día después de que los diputados condenaran en votación al Gobierno por «desacato al Parlamento», tras negarse repetidamente a publicar el texto. En la Cámara de los Comunes, en el turno de preguntas y respuestas de los miércoles, el líder de los independentistas escoceses (SNP) en Westminster, Ian Blackford, acusó a May de «haber ocultado los hechos».

rechazo rotundo / «Hemos conocido con detalle la asesoría legal, los hechos que el Gobierno trató de ocultar. Desde que la primera ministra regresó de Bruselas con su acuerdo, ha estado engañando a la Cámara». May rechazó con rotundidad tal engaño. «Yo misma he dicho en esta Cámara, que no hay derecho unilateral de dejar la salvaguarda».

Los unionistas del DUP, con diez diputados imprescindibles para que May pueda gobernar, acusaron a la primera ministra de «incumplir» con los compromisos de sacar al país de la UE, garantizando al mismo tiempo que no habrá frontera física en Irlanda. «La salvaguarda es totalmente inaceptable para los unionistas en todo el Reino Unido y debe ser derrotada», advirtió Nigel Doods, líder del DUP en los Comunes, que tiene claro que el gobierno había tratado de «esconder» la posición legal del acuerdo.

Después de que el martes el Gobierno claudicara en tres votaciones en la Cámara de los Comunes, la impresión es que Theresa May va camino de perder el control del brexit a manos de los parlamentarios.