Orban insiste en cerrar las fronteras de la UE a los refugiados

La primera reacción crítica al Nuevo Pacto para la Migración y el Asilo anunciado ayer por la Comisión Europea no se ha hecho esperar. El primer ministro de Hungría, el conservador Viktor Orban, uno de los líderes europeos más díscolos respecto a las políticas con los refugiados, ha considerado que la normativa propuesta por Buseleas no significa "un gran avance", a pesar de que endurece las condiciones para los solicitantes de asilo. "El gran avance vendrá cuando se acepte la propuesta húngara que dice que nadie puede pisar la Unión Europea sin tener el permiso para hacerlo o sin que su pedido de asilo sea aceptado. Hasta ese momento, tienen que permanecer fuera del territorio de la Unión Europea", ha afirmado Orban.

El nuevo pacto migratorio, entre otras disposiciones, elimina las cuotas -el número proporcional de refugiados que cada Estado debía aumir- que se estableció tras la crisis del 2015, con la llegada al continente europeo de centenares de miles de personas que huían de las guerras en Siria, Afganistán e Irak. En realidad, la política de cuotas y reubicación resultó ser un auténtico fracaso, ya que países como Hungría, y sus aliados del Grupo de Visegrado, del que forman además la República checa, Polonia y Eslovaquia, siempre han ido partidarios de evitar la entrada de los inmigrantes, fortificando incluso con barreras y muros sus fronteras.

Las nuevas disposiciones permiten a los Estados miembros evitar la acogida de refugiados y facilita y agiliza la expulsión de las personas que se encuentren en territorio europeo en situación irregular, lo que para las organizaciones de derechos humanos supone dar pie a las "devoluciones en caliente". La nueva normativa del ejecutivo de la UE establece, sin embargo, que aquellos Estados miembros que se nieguen a acoger a inmigrantes tendrán la responsabilidad del reenviar a sus países de origen a los que logren entrar o permanezcan de forma irregular, un requerimiento que el Grupo de Visegrado rechaza con firmeza.

AYUDAS AÉREAS

"El enfoque básico no ha cambiado porque quieren administrar la migración pero no contener a los migrantes. Y son dos cosas distintas", ha insistido Orban que, hoy, se ha reunido en Bruselas junto a sus homólogos Igor Matowic, de Eslovaquia, y Mateusz Morawiecki, de Polonia, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Para el primer ministro húngaro, el nuevo plan no representa "una ruptura. Hay muchos cambios, pero no hay una ruptura".

Por su parte, el polaco Morawiecki señaló que el Grupo de Visegrado defiende "políticas de más rigor y eficiencia en el control de fronteras, y ayudas a áreas que constituyen una fuente de migrantes a Europa". En el encuentro que mantuvieron con Von der Leyen, dijo Morawiecki, presentaron sus "opiniones iniciales" sobre la nueva política migratoria europea.