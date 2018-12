La OTAN emplaza a Rusia a cumplir tratado armas nucleares para "preservarlo"

Los ministros de Exteriores de la OTAN han urgido este martes a Rusia a volver a cumplir con el tratado para la eliminación de armas nucleares de medio y corto alcance (INF, por sus siglas en inglés) y aseguraron que depende de Moscú que sea "preservado". "Pedimos a Rusia volver urgentemente a un cumplimiento total y verificable (del tratado). Ahora depende de Rusia preservarlo", han indicado los ministros en una declaración aprobada en su reunión de hoy.

Al tiempo, reconocieron que "no es sostenible" el hecho de que unos firmantes del tratado lo cumplan y otros no, en referencia a los planes de Estados Unidos de retirarse del mismo ante las infracciones de Moscú. "EEUU ha seguido cumpliendo las obligaciones del tratado INF desde que entró en vigor. Los aliados han enfatizado que una situación en la que EEUU y otras partes acatan plenamente el tratado pero Rusia no, no es sostenible", han subrayado los ministros.

Los aliados reconocieron expresamente que Moscú ha "desarrollado y desplegado" el sistema de misiles 9M729, que "viola el tratado INF y supone un riesgo significativo para la seguridad euro-atlántica". Los ministros respaldaron "firmemente" los "hallazgos por parte de EEUU de que Rusia incumple materialmente sus obligaciones bajo este tratado".

Según indicaron, esta situación "erosiona las bases del control efectivo de armas y mina la seguridad aliada", además de "formar parte de un patrón más amplio de comportamiento que pretende debilitar la arquitectura general euro-atlántica".

Al mismo tiempo, aseguraron que mantendrán consultas regulares para "garantizar nuestra seguridad colectiva" y pondrán bajo "estrecha revisión" el despliegue de misiles rusos de medio alcance. "Seguimos aspirando a una relación constructiva con Rusia, mientras las acciones de Rusia lo hacen imposible", han indicado los ministros, que se han declarado en todo caso "abiertos al diálogo" con Moscú.