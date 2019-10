Otro analista de inteligencia denuncia los manejos de Trump con Ucrania

Se desmorona uno de los argumentos con que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tratado de minar la credibilidad del analista de inteligencia que presentó la queja por sus presiones a Ucrania por interés político personal que ha puesto en marcha el proceso de impeachment en su contra. Mark Zaid, abogado que representa al primer confidente, al que Trump lleva casi dos semanas denostando por usar información incorrecta, de segunda mano y de oídas, ha confirmado este domingo en la cadena ABC que representa a otro miembro de la comunidad de inteligencia que tiene información directa de parte de los manejos del mandatario. Ese segundo whistleblower, según el letrado, ya ha hablado con el inspector general de la comunidad de inteligencia, Michael Atkinson, el mismo que recibió la primera queja y la consideró "urgente" y creíble".

NEWS UPDATE: I can confirm this report of a second #whistleblower being represented by our legal team. They also made a protected disclosure under the law and cannot be retaliated against. This WBer has first hand knowledge. https://t.co/zYkUYgJ0mE