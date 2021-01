Pandemia, cambio climático y migraciones, entre las primeras medidas que adoptará Biden

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tiene preparados decenas de decretos que planea firmar en sus diez primeros días en el poder, incluida una decena de órdenes que rubricará este miércoles, el día de su investidura, afirmó este sábado uno de sus asesores.

Además de enviar el día de su investidura al Congreso una propuesta de reforma migratoria que incluirá una vía a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos e instar al Congreso a que apruebe su plan de estímulo económico de 1,9 billones de dólares, Biden tomará varias medidas de forma unilateral.

Esas medidas incluyen un decreto para devolver a Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el clima y otro que acabará con el veto emitido por el mandatario Donald Trump a la entrada de viajeros procedentes de varios países de mayoría musulmana.

También ordenará una extensión de la moratoria a los pagos de los préstamos estudiantiles en el país, prorrogará las restricciones a los desahucios y ejecuciones hipotecarias, y declarará el uso obligatorio de mascarillas contra la covid-19 en propiedades federales y transportes que crucen líneas estatales.

Así lo anunció este sábado el que será el jefe de gabinete de Biden en la Casa Blanca, Ron Klain, en una carta distribuida por el equipo de transición.

El día siguiente de la investidura, el jueves 21, Biden firmará una serie de decretos relacionados con la pandemia de covid-19, y centrados en reabrir de forma segura escuelas y negocios, mitigar los contagios mediante una expansión de las pruebas de coronavirus y establecer estándares claros de salud pública, explicó Klain.

El viernes 22, el ahora presidente electo pedirá a su gabinete que tomen "medidas inmediatas para dar alivio económico a las familias trabajadoras que se han llevado la peor parte de esta crisis", añadió.

Entre el lunes 25 y el 1 de febrero, Biden firmará más decretos, entre ellos algunos centrados en "restaurar la dignidad del sistema migratorio y las políticas fronterizas", y "comenzar el proceso difícil pero crucial de reunir a las familias separadas en la frontera", indicó Klain.

Direct cash payments.

Extended unemployment.

Rent relief.

Food assistance.

Aid to small businesses.

Keeping essential frontline workers on the job.



Those are the key elements of my American Rescue Plan.