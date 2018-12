El Parlamento británico condena al Gobierno por desacato

Los diputados británicos han aprobado en votación una moción contra el gobierno de Theresa May de desacato al Parlamento. El desafío constitucional se ha saldado con una condena al Gobierno de 311 votos frente a 293, por haberse saltado las normas parlamentarias, negándose a publicar el texto completo del informe legal sobre el acuerdo de salida alcanzado entre el Reino Unido de la Unión Europea.

"Es la voluntad de la Cámara" y el Gobierno "debe acatarla", ha señalado el diputado laborista para el ‘brexit, Keir Starmer, que presentó la moción. Es la primera vez que un Gobierno británico es condenado por desacato en la historia del país. Tras la derrota, el Ejecutivo ha anunciado que publicará finalmente el texto íntegro del análisis del fiscal general Geoffrey Cox, que el lunes pasó dos hora y media contestando a las preguntas de los diputados en la Cámara de los Comunes

ESCALA DE LA REVUELTA



El resultado es un golpe para Theresa May, pocas horas antes de que se abra el debate decisivo para tratar de lograr el respaldo de los diputados al acuerdo sobre el ‘brexit, un debate retrasado a causa de la moción’. El voto contra el Gobierno tiene un fuerte poder simbólico y es sin duda un mal augurio para la primera ministra.

El resultado de la moción es interpretado como un indicativo de la escala de la revuelta a que May se puede enfrentar cuando trate de lograr el respaldo para el acuerdo el próximo 11 de diciembre. Aunque los euroescépticos conservadores no han votado a favor de la moción de desacato, sí lo han hecho en cambio los diputados del Partido Unionista del Ulster (DUP), aliados imprescindibles para que May, sin mayoría, pueda gobernar. Son las nuevas reglas del juego. Los unionistas ya han advertido que se opondrán al acuerdo que defiende May. También lo han hecho decenas eurófobos 'tories'.

INVESTIGACIÓN



La moción no implica obligatoriamente sanciones contra algún miembro del Gabinete. Será un comité parlamentario el que investigue lo sucedido y decida si debe haber una sanción.