El Parlamento Europeo tumba a la candidata a comisaria de Macron

Las comisiones de Industria y Mercado Interior del Parlamento Europeo han rechazado este jueves a la candidata francesa a ser comisaria europea, Sylvie Goulard, después de que sus explicaciones sobre qué haría si fuese imputada en una investigación que tiene abierta en Francia no les convencieran.

Con 29 votos en favor, 82 en contra y 1 abstención, Goulard se convierte así en la única comisaria designada de todos los que han comparecido ante la Eurocámara en no superar su examen parlamentario, para entrar en el Ejecutivo de la UE que presidirá la alemana Ursula von der Leyen. Los candidatos de Rumanía (Rovana Plumb) y Hungría (Laszlo Trócsányi) no pasaron el primer filtro de la Cámara al considerar que existe conflicto de intereses.

La evaluación ante las comisiones parlamentarias no es vinculante pero el pleno del Parlamento sí debe votar al equipo final de comisarios el próximo día 23, por lo que en el pasado los países con candidatos que no han recibido el visto bueno en las audiencias previas han optado por retirarlos y presentar a otro para no poner en riesgo a la Comisión en su conjunto.