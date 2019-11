Patti Smith, a los manifestantes en Chile: "Estoy con vosotros"

La cantante y poetisa estadounidense Patti Smith dijo este domingo que quien verdaderamente "cambia el mundo" es la gente corriente, y envió un mensaje a los manifestantes que llevan un mes reclamando mejores servicios básicos en las calles de Chile. "Estoy con vosotros", agregó.

Smith, quien este lunes ofrecerá un concierto en un teatro de Santiago en el marco de una gira internacional que también le ha llevado por Argentina y Brasil, reconoció que las imágenes de las protestas en Chile la dejaron "muy tocada" y aseguró que estamos viviendo "tiempos terribles" en todo el mundo.

"La única belleza de estos tiempos horribles es que esto empuja a la gente a alzarse y a unirse", indicó en una rueda de prensa la cantante, de 73 años y considerada una de las artistas más influyentes de la música rock. "Cuando veo a la gente motivada, peleando por sus derechos y tomando las calles, creo que es muy importante mostrar solidaridad", agregó.

Chile vive desde hace un mes la crisis más grave desde el retorno de la democracia en 1990, con multitudinarias protestas y cruentos choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que ya se han cobrado la vida de al menos 23 personas -cinco a manos de agentes del Estado- y han provocado miles de heridos.

El estallido social comenzó en respuesta a una subida del precio del billete de metro y con los días se convirtió en un clamor popular contra el desigual modelo económico del país, la represión y el Gobierno, que decretó el estado de emergencia y el toque de queda durante los primeros días.

Al inicio de la crisis, la artista escribió un poema en su cuenta de Instagram dedicado a Chile, país que visita por primera vez ahora y al que describió como "el reino del coraje", "de la convicción" y "de la unidad".

"Mi mensaje era solo para decirles (a los manifestantes): Estoy aquí, os tengo presentes", explicó este domingo durante una amplia rueda de prensa en la que también habló de la importancia de conservar el medio ambiente y de luchar "unidos" contra las injusticias. "Hay que apoyarnos los unos a los otros, hay que apoyar a nuestra juventud y mantener el latido de nuestros corazones revolucionarios", añadió la intérprete de los míticos temas 'Because the night' y 'People have the power'.

La convulsión en Chile no tiene visos de apaciguarse, pese al histórico acuerdo anunciado esta semana por las fuerzas parlamentarias del país para redactar una nueva Constitución y enterrar la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada por muchos el origen de las grandes desigualdades del país, pues favoreció la privatización de servicios básicos como la educación o la salud.