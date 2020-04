"Peligroso", "obsceno", "crimen contra la humanidad": clamor mundial contra Trump por congelar las aportaciones a la OMS

Quizá en sus planes electorales dentro de Estados Unidos, Donald Trump pueda sacar algo de partido de la decisión anunciada el martes de congelar, en medio de la pandemia del coronavirus, las aportaciones económicas de Washington a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que acusa de haber "gestionado mal y encubierto la propagación del virus" denunciando su supuesta connivencia con China.

Lo seguro es que el mandatario ha provocado un clamor mundial de crítica, advertencias sobre lo "peligroso" de su decisión y denuncias del brutal impacto que puede suponer una medida que Richard Horton, director de la prestigiosa publicación médica 'The Lancet', ha llegado a definir como "crimen contra la humanidad".

President Trump’s decision to defund WHO is simply this—a crime against humanity. Every scientist, every health worker, every citizen must resist and rebel against this appalling betrayal of global solidarity. https://t.co/7hTwUZ4lJV — richard horton (@richardhorton1) April 14, 2020

Entre el torrente de voces que se han alzado contra Trump destaca la de Bill Gates, que a través de la fundación formada con su esposa, Melinda, es el segundo donante del organismo de Naciones Unidas, al que en el último trimestre aportó cerca del 10% de su presupuesto, solo por detrás del 14,67% del Gobierno de EEUU.

"Detener la financiación durante una crisis mundial es tan peligroso como suena", ha escrito en Twitter el filántropo. "Su trabajo está frenando la propagación del covid-19 y si se detiene, ninguna organización puede reemplazarla. El mundo necesita a la OMS más que nunca", apunta.

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever. — Bill Gates (@BillGates) April 15, 2020

LOS ERRORES Y EL MOMENTO

Hay consenso en que más que probablemente la OMS ha cometido errores en esta crisis y Trump ciertamente no es el único que los ha señalado. Pero también hay acuerdo fuera de la Casa Blanca en que "no es el momento" de someterlos a examen o cortar una financiación que el mandatario estadounidense ha anunciado que congela por "entre 60 y 90 días", mientras su administración acomete una investigación de la que no ha dado detalles.

Es lo que ha explicado el secretario general de la ONU, Antònio Guterres, que en un comunicado ha reconocido: "Una vez que hayamos pasado finalmente la página de esta epidemia, deberá haber un momento para mirar a fondo atrás para entender cómo tal enfermedad emergió y propagó su devastación tan rápido en todo el planeta, y cómo todos los involucrados reaccionaron a la crisis". Pero ahora, según el dirigente portugués, "es momento de unidad y de que la comunidad internacional trabaje junta en solidaridad para frenar el virus y sus devastadoras consecuencias".

Now is not the time to reduce the resources for the operations of @WHO or any other humanitarian organization in the fight against #COVID19.



-- @antonioguterres. Full statement: https://t.co/CmToWwh2wq pic.twitter.com/Um7bJRgz0Q — United Nations (@UN) April 15, 2020

El 30% de países del mundo que no tienen capacidad para dar respuesta propia a la epidemia dependen de la OMS. Y en Ginebra el director general de la OMS, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, además de lamentar la decisión de Trump y denunciar los efectos de la división -"cuando estamos divididos el virus explota las grietas entre nosotros"-, ha anunciado que el organismo va a evaluar ahora cómo se van a ver afectados sus programas y operaciones.

Con palabras similares a las de Guterres ha hablado uno de los catedráticos médicos de la Universidad Johns Hopkins, el doctor Amesh Adalja, que ha dicho: "No es en medio de una pandemia cuando haces este tipo de cosas". Y la Asociación Médica Americana ha mostrado su "profunda preocupación" por una decisión de "amplias ramificaciones" que para el grupo representa "un paso peligroso en la dirección equivocada". "Cortar fondos a la OMS en vez de concentrarse en soluciones es un movimiento peligroso en un momento precario para el mundo", se lee en su comunicado.

CRÍTICAS GLOBALES Y EN EEUU

Desde la Unión Europea (UE), Josep Borrell, como encargado de política exterior, ha denunciado que "no hay razón que justifique este paso contra la OMS en un momento en que sus esfuerzos son más necesarios que nunca para ayudar a contener y mitigar la pandemia". "Solo uniendo fuerzas podremos superar esta crisis que no conoce fronteras", ha dicho. Y desde gobiernos europeos y de todo el mundo, de Japón a Nueva Zelanda, han llegado mensajes de respaldo al trabajo fundamental de la OMS y compromisos de mantener las aportaciones económicas. EEUU, entre las obligatorias y voluntarias, debía aportar 893 millones de dólares en dos años. De las primeras este año adeuda 99 millones.

Deeply regret US decision to suspend funding to @WHO. There is no reason justifying this move at a moment when their efforts are needed more than ever to help contain & mitigate the #coronavirus pandemic. Only by joining forces we can overcome this crisis that knows no borders. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 15, 2020

Mientras, las críticas de la oposición estadounidense también han sonado con fuerza ante una decisión que cuadra con la línea de rechazo de Trump al multilaterismo y con sus ataques a organismos multinacionales, que permiten al mandatario poner en la diana a un supuesto enemigo menos complicado que China y exuda un intenso hedor de estrategia política, especialmente cuando los errores de su propia gestión de la crisis en EEUU están bajo escrutinio. Y Samantha Power, que fue embajadora ante la ONU de la Administración de Barack Obama, ha calificado la congelación de fondos a la OMS de "obscena".

Lots to criticize in @WHO response. But Trump’s halting funds amid pandemic is obscene. Everything Trump has criticized @WHO - trusting China’s lies, flattering China, being late in sounding the #covid alarm - were the very mistakes Trump made & he’s a hell of a lot more powerful https://t.co/mhu02B1JmX — Samantha Power (@SamanthaJPower) April 15, 2020

RECHAZOS INTERNOS Y DE ALIADOS

No es, no obstante, una mera cuestión partidista e incluso desde dentro del Gobierno de Trump y grupos que habitualmente son sus aliados surgen voces que cuestionan el paso. El doctor Robert Redfield, director del Centro de Control y Prevención de enfermedades federal, por ejemplo, ha asegurado que su agencia seguirá trabajando con la OMS pese al anuncio de Trump: "Han sido desde hace mucho y siguen siendo un gran aliado para nosotros y vamos a seguir haciendo todo lo que podamos juntos".

Desde la Cámara de Comercio, un grupo de lobi frecuentemente en sintonía con la actual Casa Blanca, un comunicado firmado por el vicepresidente Myron Brilliant ha mostrado acuerdo con la idea de Trump de que será necesario hacer "reformas" en la OMS que aseguren la transparencia y responsabilidad, pero también se ha recordado que "cortar la financiación de la OMS durante la pandemia del covid-19 no va en interés de EEUU dado el papel crítico de la organización en asistir en la respuesta a otros países, especialmente en el mundo en vías de desarrollo".