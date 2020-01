Pelosi reúne a los demócratas para abordar la estrategia en el 'impeachment' a Trump

Los demócratas en la Cámara de Representantes de EEUU discutirán este martes la estrategia y el momento para enviar al Senado documentación para el 'impeachment' contra el presidente, Donald Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha convocado la reunión a las nueve de la mañana (las 15.00 horas en España) después de decir el domingo que planeaba enviar al Senado esta semana los cargos de juicio político, que ha mantenido desde que la Cámara los aprobara en diciembre.

Pelosi también podría revelar los nombres de los legisladores que serán los gerentes que discutirán el caso de la Cámara en el juicio del Senado.

Por su parte, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, ha manifestado que esperaba que la resolución nombrara a los representantes y autorizara la transferencia de la documentación al Senado para hacerse públicos antes del final de la semana.

La Cámara está programada para celebrar sus últimos votos de la semana el jueves, antes de que los legisladores salgan de Washington para un descanso de una semana que incluye la festividad del Día de Martin Luther King, el lunes.

UN JUICIO RÁPIDO

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha prometido ayudar a absolver a Trump. Pero a pesar de su preferencia por un juicio rápido, y la sugerencia del presidente de que un juicio completo daría credibilidad a los demócratas que él siente que no se merece, varios republicanos señalaron el lunes que no apoyarían ningún esfuerzo para desestimar los cargos de inmediato. McConnell no se ha comprometido a permitir testigos o documentos nuevos en el proceso.

Los cargos de juicio político se derivan de la solicitud de Trump de que Ucrania investigara al exvicepresidente Joe Biden, uno de los principales contendientes por la nominación demócrata para enfrentarse a Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Trump niega haber actuado mal y ha desestimado el proceso de juicio político calificándolo de farsa.

Se espera que el Senado controlado por los republicanos vote para absolver a Trump. La condena y expulsión de Trump requeriría una mayoría de dos tercios de los presentes en la Cámara, integrada por 100 miembros.