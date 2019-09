Un piloto de un F-16 salta en paracaídas y se queda colgado de una línea eléctrica

Un avión militar belga tipo F-16 se ha estrellado este jueves por la mañana en Morbihan, un departamento francés situado en la región de Bretaña. Los dos pilotos han resultado indemnes tras saltar en paracaídas, según ha anunciado la prefectura de la región francesa en un comunicado.

"Este avión despegó de Florennes (Bélgica) y se dirigió a la base naval de Lann-Bihoué", ha afirmado la prefectura. "El piloto y su copiloto pudieron salir expulsados antes del choque, ambos están localizados y vivos", ha agregado.

Uno de los pilotos ha quedado colgado de una línea de alta tensión.

