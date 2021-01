Pintadas de protesta ante las casas de los congresistas Pelosi y McConnell

Las casas del líder republicano en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, y la de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, han aparecido con pintadas tras el fracaso de la tramitación de los cheques de 2.000 dólares (1.642) para los desfavorecidos por la pandemia.

"¿Dónde está mi dinero?" se podía leer este sábado en la puerta del domicilio de McConnell en Louisville, en el estado de Kentucky.

Mitch McConnell’s home in Louisville was vandalized last night pic.twitter.com/lgZPjb6lf7

El líder republicano en el Senado ha atribuido el incidente a "vándalos" en un comunicado del que se hace eco la cadena de televisión NBC y ha asegurado que ni él ni su esposa han sido intimidados por los autores.

En otra pintada se podía leer 'Mitch mata a los pobres'. McConnell ha sido el principal opositor a la aprobación de estos cheques que intentó impulsar el presidente estadounidense Donald Trump sin el apoyo de su partido.

Pese a que los demócratas de la Cámara de Representantes, liderados por la misma Nancy Pelosi, presentaron una moción para que los cheques, actualmente de 600 dólares (430 euros), llegaran a esta cantidad, la política ha recibido el mismo tratamiento que su rival político en San Francisco.

En su caso fue el viernes donde se encontraron textos como '2K', expresión coloquial para referirse a 2.000, 'cancela el alquiler!' y 'lo queremos todo! en la puerta de su garaje.

Nancy Pelosi's house was vandalized with $2k crossed-out and "Cancel Rent! We want everything!" 👀 pic.twitter.com/gS7tSPJQ3x