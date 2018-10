El polémico candidato de Trump al Supremo supera el penúltimo escollo para su confirmación

El juez Brett Kavanaugh, propuesto para el Tribunal Supremo por el presidente de EE.UU., Donald Trump, superó este viernes un trámite previo a que el Senado se pronuncie sobre su candidatura este sábado en medio de las acusaciones de abusos.

Con 51 votos a favor y 49 en contra, la Cámara Alta aceptó votar mañana sobre si confirmar o no a Kavanaugh, quien ha sido acusado públicamente de abusos sexuales por tres mujeres, entre ellas Christine Blasey Ford, quien la semana pasada acudió al Senado para dar su versión de los hechos, supuestamente ocurridos en 1982.

Very proud of the U.S. Senate for voting “YES” to advance the nomination of Judge Brett Kavanaugh!