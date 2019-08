La policía de El Paso busca a un "héroe" de la masacre del 3 de agosto

La Policía de El Paso (Tejas, EEUU) ha publicado este jueves en las redes sociales un mensaje en el que insta a identificar a un "héroe" que, según aseguran, salvó la vida de un bebé "y varias personas más" durante el tiroteo del pasado día 3 en un centro comercial de la localidad, en el que murieron 22 personas y decenas más fueron heridas.

"Sus acciones en Walmart el nombre de la cadena del centro comercial donde se perpetró la matanza fueron cruciales y salvaron vidas, necesita ser identificado y entrevistado por los investigadores".

We believe this HERO helped save several lives including an infant. https://t.co/iY8pVtQKv2