Pompeo promueve más acuerdos de países árabes con Israel

Estados Unidos sigue siendo el mejor embajador de Israel ya no solo en el mundo, sino en la región de Oriente Próximo. El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, ha iniciado este lunes una ruta por la región para intentar convencer a otros países árabes a reconocer y establecer relaciones con Israel, como hizo recientemente Emiratos Árabes Unidos (EAU). En plena negociación presupuestaria crítica por las tensiones entre el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, y sus socios de Gobierno, el encuentro con Pompeo intenta rehabilitar la imagen de un mandatario muy disputado por su sociedad.

"Confío en que veremos a otros países árabes unirse", ha señalado Pompeo en una rueda de prensa conjunta con Netanyahu. "La oportunidad para que reconozcan al Estado de Israel y trabajen junto a él no sólo aumentará la estabilidad en Oriente Próximo sino que también mejorará la vida de la gente de sus propios países", ha añadido. Con el reciente acuerdo con EAU, tercer país árabe en normalizar relaciones con Israel, como ejemplo, el jefe de la diplomacia estadounidense se ha mostrado "optimista".

A principios de año, Bibi describía al presidente Donald Trump como "el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca". Y el mandatario norteamericano ha hecho honor a esas palabras desde entonces. Tras el anuncio de los 'Acuerdos de Abraham' mediados por EEUU, primer éxito real de la política exterior de Trump, Pompeo viajará hasta Sudán, Bahréin y los Emiratos para ampliar las relaciones de Israel con estos países. El secretario de Estado se ha comprometido a preservar la ventaja militar de Israel en la región.

VENTA DE ARMAS

Ambos mandatarios han abordado la polémica venta de armas a Emiratos por parte de Estados Unidos que pondría en riesgo la superioridad militar del Estado hebreo. Netanyahu ha insistido en que la venta de cazas F-35 al país del Golfo no estaba incluida en los acuerdos de normalización, y que desconocía ese pacto entre EEUU y EAU. "Estados Unidos tiene un requisito legal con respecto a la ventaja militar cualitativa de Israel que seguiremos honrando, pero también tenemos una relación de seguridad de más de 20 años con los Emiratos", ha señalado Pompeo.

Good to be in Israel again today with @IsraeliPM @Netanyahu. We discussed ways to address Iranian malign influence in the region, shared challenges the U.S. and Israel face, and the benefit of the Abraham Accords. As always, the U.S. commitment to Israel’s security is unwavering. pic.twitter.com/fnTRKIrH3u