Pompeo realiza una visita inédita a un asentamiento ilegal y a los Altos del Golán

Con brindis y nuevas instantáneas para la historia, Mike Pompeo dice adiós a Israel. Durante su gira por Oriente Próximo dos meses antes de dejar la Casa Blanca, el secretario de Estado de EEUU ha hecho parada en el Estado judío para presenciar la primera fotografía del primer ministro, Binyamin Netanyahu, con el ministro de Exteriores de Baréin, después de que ambos países hayan iniciado relaciones diplomáticas. A su vez, Pompeo ha sido el primer secretario de Estado en visitar un asentamiento israelí ilegal y los ocupados Altos del Golán, rompiendo así con toda política anterior a la llegada de Trump a la Casa Blanca. Según el primer ministro israelí, su "amistad inquebrantable" con Pompeo le ha valido para aislar a Irán en este nuevo frente común arabe-israelí que condena a los palestinos al olvido.

"Hoy tendré la oportunidad de visitar los Altos del Golán", ha presumido Mike Pompeo en rueda de prensa con Netanyahu, tras recordar el reconocimiento de Trump de esta meseta como parte de Israel el pasado año. A modo de despedida, el secretario de Estado ha enumerado las conquistas de su Administración en los últimos cuatro años. "Desde el simple hecho de reconocer la realidad, de que Jerusalén es la legítima, apropiada, verdadera, capital de Israel", ha reivindicado, "hasta trasladar allí la embajada; qué simple, qué correcto, qué justo".

De la mano de su fiel aliado, Netanyahu presumía de la presencia de Pompeo en otra jornada histórica en Israel con la primera visita oficial de un funcionario bareiní: el ministro de Exteriores, Rashid Al-Zayani. "Tuve muchos contactos a lo largo de los años pero, francamente, este día no habría sucedido, estos Acuerdos de Abraham no se hubieran firmado, sin el apoyo y el liderazgo crucial del presidente Trump", ha sostenido Netanyahu. En apenas tres meses, Israel ha firmado los llamados Acuerdos de Abraham, pactos de normalización con los estados árabes de Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Sudán.

VINO POMPEO

Como cierre a este idilio con el Estado hebreo, Pompeo se ha convertido en el primer secretario de Estado en visitar un asentamiento israelí. Hasta ahora, cualquier funcionario estadounidense había evitado poner un pie en estas colonias ilegales de acuerdo a la legislación internacional. Hace un año, fue él mismo quien anunció que EEUU ya no veía los asentamientos como "incompatibles con el derecho internacional". Para celebrarlo, la bodega Psagot, en la colonia homónima sobre tierra ocupada palestina, creó un vino con su nombre. Hoy Pompeo ha brindado con el tinto Pompeo.

Pleased to be back in Jerusalem. Looking forward to meeting with @IsraeliPM @Netanyahu and Dr. Al Zayani to discuss the importance of the historic Abraham Accords. pic.twitter.com/2vPd5OF43E

En la misma línea, el secretario de Estado ha anunciado su visita a los Altos del Golán. Esta meseta estratégica fronteriza con Siria fue ocupada en 1967 por Israel y anexionada sin el reconocimiento de la comunidad internacional. "La visita de Pompeo a las tierras ocupadas es una participación activa en la ocupación", ha dicho Nabil Abu Rudeineh, portavoz del presidente palestino, Mahmoud Abbas. Mientras es testigo del jolgorio vinícola sobre sus tierras, la comunidad palestina cuenta los días para la llegada de Joe Biden al poder, de quien esperan una línea más dura sobre los asentamientos israelís.

AISLAMIENTO DE IRÁN

"Los Acuerdos de Abraham les dicen a actores malignos como la República Islámica de Irán que su influencia en la región está menguando y que están cada vez más aislados en esto y lo estarán para siempre hasta que cambien de dirección", ha indicado Pompeo. Pero parece que apenas quedan meses de esta dura retórica contra el régimen de los ayatolás ya que Biden ha mostrado su intención de retomar el pacto nuclear con Teherán. Desde Israel, lamentan la pérdida de un aliado como Trump que ha hecho la vista gorda ante la expansión colonial de Netanyahu y lo ha premiado con el Acuerdo del Siglo con los palestinos.

Durante el encuentro trilateral, el ministro de Exteriores de Baréin ha insistido en la necesidad de retomar el diálogo con los palestinos, negociaciones en suspenso desde el 2014. Israel y Baréin han acordado la apertura de embajadas en sus respectivos países y el inicio de vuelos directos. También a partir del próximo mes, los ciudadanos del país del Golfo pueden empezar a tramitar sus visas online para visitar el Estado hebreo. Siguiendo la estela de EAU, Baréin firmó su acuerdo de normalización con Israel en septiembre.

BDS "ANTISEMITA"

Tras anunciar nuevas sanciones estadounidenses a Irán durante su visita a Israel, Pompeo ha dicho que intensificará las acciones contra los esfuerzos propalestinos para aislar al Estado hebreo económica y diplomáticamente. "Tomaremos medidas de inmediato para identificar a las organizaciones que se involucran en conductas odiosas de BDS (boicot, desinversión y sanciones) y les retiraremos nuestro apoyo", ha dicho, acusando a esta campaña de "antisemita" y "cáncer".

This week, @SecPompeo is visiting an Israeli settlement in the Occupied West Bank.



I led 40 of my colleagues demanding that he condemn the demolition of 76 structures in Khierbet Humsah—the largest demolition of Palestinian homes in a decade—and stop any further displacements. pic.twitter.com/HDWh5tizij