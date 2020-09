La premio Nobel de literatura y opositora bielorrusa Alexiévich sale de su país

La Nobel de Literatura del 2015 y miembro del presídium del Consejo Coordinador para el traspaso pacífico del poder en Bielorrusia, Svetlana Alexiévich, ha viajado a Alemania para recibir tratamiento médico, informó hoy su entorno, según el portal de noticias Svoboda, desmintiendo así los rumores de que haya abandonado el país. El pasado mes de septiembre, la escritora denunció haber sido intimidada por desconocidos que le acosaron por teléfono y incluso a través del interfono de su casa. Diplomáticos europeos acudieron entonces a su domicilio para apoyarla.

Alexiévich tenía que haber ido al médico hace dos meses, pero no pudo por la pandemia de coronavirus y los acontecimientos políticos en Bielorrusia, indicaron las fuentes, que insistieron en que la Nobel tiene previsto regresar a Bielorrusia dentro de un mes y que no deja su actividad como miembro del Consejo Coordinador.

Por su parte, su ayudante, Tatiana Tiúrina, dijo al portal de información independiente 'Tut.by' que Alexiévich no ha abandonado Bielorrusia para siempre. "Nada de eso, viajó por asuntos privados. Tiene reuniones en agenda, una feria de libros en Suecia y en (la isla italiana de) Sicilia recibirá un premio", detalló Tiúrina. Recalcó que el viaje de la Nobel no tiene nada que ver con el proceso penal abierto en Bielorrusia contra el Consejo Coordinador, sino que se debe a "asuntos personales y literarios". "Esa es su vida normal, simplemente no podía marcharse durante mucho tiempo por su salud. ¿Cuándo regresará? Todo depende de cómo se desarrollen los acontecimientos aquí (en Bielorrusia) y de su bienestar", añadió.

DETENIDOS O EN EL EXILIO

De los siete miembros del presídium solo Alexiévich y el sindicalista Serguéi Dilevski están en libertad en Bielorrusia, pues los demás se encuentran detenidos o en el exilio. El pasado día 9, la Nobel de Literatura afirmó que no es el Consejo Coordinador, sino el país el que se ha rebelado contra presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko. "No preparamos un golpe de Estado. Nosotros queríamos impedir la fractura del país, queríamos que comenzara un diálogo en la sociedad", destacó la escritora en un llamamiento publicado en la página web del Pen-Center bielorruso.

La ola de protestas en la antigua república soviética estalló después de los comicios del pasado 9 de agosto, en los que la Comisión Electoral atribuyó a Lukashenko, en el poder desde hace veintiséis años, un 80,1 % de los votos y a su rival y líder opositora Svetlana Tijanóvskaya solo el 10 %. El resultado es rechazado como fraudulento por la oposición y no es reconocido por Occidente.