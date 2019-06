Preocupación por la salud de Merkel en Alemania tras sus fuertes temblores

Berlín lleva días de intenso y asfixiante calor. Este martes al mediodía la canciller alemana Angela Merkel ha suscitado preocupación por su salud después de haber sufrido el bochorno de la capital con fuertes temblores durante la recepción del nuevo presidente ucraniano, Vladímir Zelenskiy.

En el vídeo del acto se puede ver a una canciller tambaleante hacer equilibrios para mantenerse erguida ante los calambrazos que han agitado su torso y manos. Tras escuchar los himnos de ambos países junto a su homólogo frente a la cancillería y a pleno sol, Merkel ha seguido con los actos protocolarios con total normalidad.

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.



Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7