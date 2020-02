El presidente de El Salvador envía militares y policías a una sesión del Congreso

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, entró este domingo en la Asamblea Legislativa custodiada por un grupo de militares y miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), para dar inicio a una sesión plenaria extraordinaria para aprobar un préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas.

Previo a esto, un grupo de militares y de agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador, entraron en el salón de sesiones y aguardaron a la llegada del presidente Nayib Bukele, quien ordenó a los diputados que celebraran una sesión extraordinaria para aprobar los fondos por 109 millones de dólares otorgados por el Banco Centroamericano de la Integración Económica (BCIE).

Exigir la aprobación de los fondos

Desde el viernes pasado, el presidente Bukele convocó a los ciudadanos a presentarse a la sede de la Asamblea Legislativa para presionar y exigir la aprobación de dicho préstamo, que no ha sido avalado porque integrantes de la Comisión de Hacienda aseguran que el Ejecutivo no ha explicado con detalle en qué será ejecutado el dinero.

Algunos diputados que se encuentra dentro del Congreso, lamentaron la intervención de los cuerpos de Seguridad y aseguraron que "no era necesario llegar hasta este punto".

Una medida extrema

"No está pasando nada grave para que esto suceda, no era necesario llegar a esto para aprobar un préstamo (...) debemos de dialogar porque la democracia de El Salvador no está en juego y ver que el órgano Ejecutivo se esté tomando la seguridad de la Asamblea (Legislativa) es lamentable", dijo a periodistas el diputado Francis Zablah, del partido gobernante Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

En este mismo sentido, el parlamentario Reynaldo Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), declaró que "no hay razones para que esto esté pasando y esto es presión y es amedrentar a los diputados". "No estamos aquí (en la Asamblea Legislativa) en una situación de conflicto, estamos aquí para dialogar, no para enfrentarnos (...) lamentó la situación que ha ordenado el ministro de Justicia (Rogelio Rivas)", manifestó.

Cardoza y Zablah son parte del grupo de unos 20 diputados, en su mayoría del partido GANA, que llegaron al órgano Legislativo tras la convocatoria de Bukele ante la decisión de Consejo de Ministros, según lo dijo en su momento el mandatario.

Lucha contra las pandillas

El Ejecutivo de Bukele atribuye al Plan Control Territorial la bajada de los homicidios desde junio de 2019, mes en el que fue lanzado. El objetivo del plan es quitar el control territorial a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias.

Sin embargo, defensores de derechos humanos han criticado dicho plan por la implementación de la fuerza militar, en apoyo a la Policía, para llegar a los resultados esperados. Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de los Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro Gobiernos.