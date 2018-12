Presiones sobre May para que suspendala votación del brexit

Theresa May ha rechazado la petición de algunos miembros de su Gobierno de suspender la votación el próximo martes en la Cámara de los Comunes del acuerdo alcanzado para el brexit. Varios ministros estarían intentando persuadirla para que aplace la sesión, por miedo a que una gran derrota haga caer al Ejecutivo.

Según The Times, el ministro de Defensa, Gavin Williamson, es uno de los que ha pedido el aplazamiento de la votación. Otros miembros del Gabinete, como la ministra de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd; el titular de Interior, Sajid Javid, y el ministro para Gales, Alun Cairns, opinan que May debe seguir con la campaña hasta el lunes y decidir en ese momento la suspensión.

En la BBC, a la pregunta de si estaba preparándose para aplazar el voto, la respuesta de May fue no. «Lo que estoy haciendo es preparar el voto del martes. Sí, me estoy encontrando con colegas, estoy escuchando sus temores. No se trata de aplazarlo». May sugirió que podría dejar en manos de los parlamentarios elegir entre extender el periodo de transición, después de diciembre del 2020, o entrar en el mecanismo de salvaguarda de Irlanda del Norte, que sigue siendo el gran obstáculo.