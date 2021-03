El primer ministro Rutte vuelve a ganar las elecciones en los Países Bajos

El primer ministro neerlandés Mark Rutte afianza su poder al volver a ganar las elecciones en los Países Bajos. Tras casi 10 años al frente del gobierno, Partido por la Libertad y la Democracia (VVD) se haría con 35 escaños, dos más que los obtenidos en 2017. Así lo apuntan los sondeos a pie de urna realizados media hora antes del cierre de los colegios.

Esos pronósticos muestran un importante vuelco en la segunda posición, que ocupan los liberalprogresistas de D66, que se harían con 27 escaños, ocho más que en los últimos comicios. El partido más exitoso de estas elecciones está capitaneado por la actual ministra de Cooperación Exterior, Sigrid Kaag. Ese despegue desplaza al Partido de la Libertad (PVV), encabezado por el islamófobo Geert Wilders. La formación ultranacionalista retrocede dos escaños, sin embargo la extrema derecha sigue creciendo en los Países Bajos, pues el partido Foro por la Democracia (FvD) ha pasado de dos a siete escaños.

🇳🇱 #Netherlands | #Verkiezingen2021 @IpsosNL/ @nos exit poll: VVD biggest party, big gains for D66, losses for GL, SP, PVV, CDA, 50PLUS.



New parties: BIJ1, VOLT, JA21, BBB pic.twitter.com/rXsSR5LdLW